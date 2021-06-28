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Политика28 июня 2021 11:27

Россия выполнила успешный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты

Ракету разработал Московский институт теплотехники
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Успешный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты прошел в России

Успешный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты прошел в России

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Успешный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) разработки Московского института теплотехники прошел с 1-го Государственного испытательного космодрома российского министерства обороны.

- В середине июня с космодрома Плесецк был произведен успешный пуск новейшей уникальной баллистической ракеты разработки МИТ, — рассказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

Официального комментария МИТ пока нет.

В середине мая 2021 года в России подошли к концу испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон», которую будут использовать на подводных лодках и кораблях. "Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, которая способна способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на протяжении всего полета тяги собственного двигателя.