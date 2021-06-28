В России 28 июня 2021 выявлено 21 650 случаев заражения коронавирусом Фото: Александр ГЛУЗ

В России за минувшие сутки зарегистрировали 21 650 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией в понедельник, 28 июня.

Наибольшее число заболевших COVID-19 в Москве, где ежесуточный прирост составил 7 246. Второе место по количеству инфицированных остается у Московской области с показателем 2 722. Тройку замыкает Санкт-Петербург, где заразилось 1 335 человек. Кроме того, в Москве и в Санкт-Петербурге рекорд по числу погибших от коронавирусной инфекции за сутки - 124 и 110 человек, соответственно.

За прошедшие 24 часа случаи заражения коронавируса выявили во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных примерно 14,1 процент не имели каких-либо клинических проявлений болезни. За сутки также зарегистрировали 611 летальны й исход, и полностью выздоровели 12 626 человек.

Таким образом, согласно приведенным данным, по состоянию на понедельник, 28 июня, общее число заразившихся коронавирусом за все время пандемии в стране возросло до 5 472 941 человек. Жертвами вируса стали 133 893 заболевших, а выздоровели 4 969 340 человек.