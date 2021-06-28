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Спорт28 июня 2021 12:10

У чешского хоккеиста НХЛ Пастрняка умер новорожденный сын

Ребенок скончался спустя шесть дней после рождения
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Умер новорожденный сын чешского хоккеиста Пастерняка

Умер новорожденный сын чешского хоккеиста Пастерняка

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спустя шесть дней после рождения умер сын одного из самых результативных игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) чешского форварда "Бостона" Давида Пастрняка.

- 17 июня 2021 - 23 июня 2021. У нас есть ангел, наблюдающий за нами, которого мы зовем сын. Мы будем любить тебя вечно, — написал спортсмен у себя в Instagram.

Давид также призвал уважать конфиденциальность частной жизни своей семьи. Спортсмен добавил, что сейчас он и его родные переживают тяжелейший период в жизни.

В конце 2020 года жена известного российского хоккеиста Светлана Кольцова сообщила о том, что умер друг их семьи - хоккеист Артем Чернов. Ему было 38 лет. Артем Чернов в 2000 году стал вице-чемпионом мира среди юниоров в составе сборной России. А в 2012 году в составе московского "Динамо" выиграл Кубок Гагарина.