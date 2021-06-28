Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье28 июня 2021 12:30

Кремль: Новых решений по компенсациям бизнесу из-за пандемии не принималось

Ранее Дмитрий Песков призвал ускорить производство вакцин
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дмитрий Песков заявил, что решений о компенсациях для работников из-за простоя не принималось

Дмитрий Песков заявил, что решений о компенсациях для работников из-за простоя не принималось

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что решений о компенсациях для работников из-за простоя в объявленные из-за пандемии коронавирусной инфекции нерабочие дни не принималось.

- Никаких решений на этот счет не принималось, — сказал пресс=секретарь российского лидера.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, готов ли бюджет компенсировать затраты на заработную плату работникам в период нерабочих дней, объявленных президентом России Владимиром Путиным из-за пандемии.

Напомним, Дмитрий Песков считает, что из-за роста числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России необходимо ускорить производство и поставки в регионы страны препаратов от инфекции. Граждане стали проявлять большую сознательность, большее понимание опасности вируса, отметил официальный представитель Кремля.