Путин и Си Цзиньпин объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 28 июня, объявили о продлении основополагающего российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

«Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин 28 июня провели встречу в формате видеоконференции … выступили с совместным заявлением, официально объявив о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», - сообщает Центральное телевидение КНР.

Российский лидер подписал этот договор с Цзян Цзэминем в 2001 на 20 лет.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Кремле сообщили, что в понедельник, 28 июня, лидеры Китая и России проведут переговоры по видеосвязи, приуроченные к 20-й годовщине подписания Договора о дружбе. Отмечалось, что Путин и Си Цзиньпин собираются обменяться поздравлениями и представить оценку по нынешнему состоянию и перспективам развития стратегического партнерства между двумя странами. Кроме этого, запланировано обсуждение актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня.