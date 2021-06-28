Кремль: Правительство должно дать ответ на инициативу работодателей об обязательной вакцинации

В Кремль заявили, что позиция об обязательной вакцинации всех взрослых россиян не сформулирована Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что позиция об обязательной вакцинации всего взрослого населения Россия должна быть сформулирована в правительстве.

- Никакая позиция не сформулирована. Было обращение в правительство и какой-то совет и позиция должна быть сформулирована в правительстве, поскольку там функционирует оперативный штаб, — сказал Песков.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать призыв руководителей РСПП и Федерации независимых профсоюзов ввести обязательную вакцинацию для всех взрослых россиян.

Ранее Дмитрий Песков поддержал решение ряда регионов РФ по обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что это его личная точка зрения.Так он ответил на вопрос журналистов, является ли обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции отдельных категорий работников в ряде регионов России движением в правильном направлении.