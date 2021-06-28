Премьер-министр Швеции подал в отставку

Премьер-министр Швеции Стефан Левен подал в отставку Фото: REUTERS

Шведский премьер-министр Стефан Левен подал в отставку, дополнительные выборы проводиться не будут. Решение было принято после того, как Левен лишился поддержки парламента.

Как пишет агентство Reuters, согласно местному законодательству Левен мог создать собственную правительственную коалицию под своим руководством до полуночи. Однако он не смог добиться поддержки центристских партий.

21 июня парламентарии Швеции вынесли вотум недоверия премьер-министру страны Стефану Левену и, соответственно, всему правительству. Стефан Левен стал первым премьер-министром в истории Швеции, кому вынесли вотум недоверия. Против него выступили "Шведские демократы", "Умеренные", "Христианские демократы" и "Левые". За отставку Левена проголосовал 181 депутат. Против выступили 109 парламентариев. Еще 51 представитель Рикстага воздержался.