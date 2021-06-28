Инфекционист: аномально жара могла поспособствовать росту заболеваемости коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аномально жара могла поспособствовать росту заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такое мнение высказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, указав на то, что в такую погоду люди чаще собирались в помещениях.

По его словам, какое-либо отклонение или аномальная погоде «вносит свои коррективы в эпидемический процесс». «Когда зимой на улице очень холодно, люди собираются в помещениях. В помещениях вирус распространяется гораздо более легко, чем на свежем воздухе. Когда стоит аномальная жара, люди собираются в помещениях, в кондиционированных помещениях - это опять может способствовать распространению коронавирусной инфекции», - приводит РИА Новости слова эксперта.

Инфекционист отметил, что свой «вклад» в подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией действительно могла внести аномальная жара, которая стояла в центральном регионе России. Вознесенский сообщил, что, чем выше температура и выше индекс солнечной активности, то тем гораздо проблематичнее выживать вирусу на открытой поверхности, однако если речь идет о помещении, «то там таких факторов нет».

Напомним, накануне синоптики предупредили, что июль в России начнется с аномально теплой погоды. В Поволжье и на Урале температура ожидается на семь-восемь градусов выше нормы.