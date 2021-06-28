Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика28 июня 2021 13:17

Путин и Си Цзиньпин пообщаются по закрытому каналу видеосвязи 28 июня 2021 года

Наличие такого канала свидетельствует о "доверительном партнерском характере отношений", отметили в Кремле
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Владимир Путин и Си Цзиньпин пообщаются по закрытому каналу видеосвязи

Владимир Путин и Си Цзиньпин пообщаются по закрытому каналу видеосвязи

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и председателя КНР Си Цзиньпин проведут переговоры по закрытому каналу видеосвязи. Это означает "самый высокий гриф секретности переговоров", отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Буквально через несколько минут начнется пресс-конференция президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Осуществляется она по специальному закрытому каналу видеосвязи, который позволяет лидерам России и Китая осуществлять переговоры с самым высоким грифом секретности, — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что наличие такого канала свидетельствует о "доверительном партнерском характере отношений".

Ранее Владимир Путин и Си Цзиньпин объявили о продлении основополагающего российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Российский лидер подписал этот договор с Цзян Цзэминем в 2001 на 20 лет.