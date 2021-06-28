Зеленский вносит в Верховную раду законопроект о «большом гербе» Украины

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вносит в Верховную раду законопроект о большом государственном гербе страны.

Украинский лидер отметил, что в год 30-летия независимости Украины и 25-летия конституции незалежной в данном вопросе необходимо «наконец-то поставить точку».

«Вношу на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект о большом государственном гербе Украины и определяю его как неотложный для внеочередного рассмотрения Верховной радой», - сказал глава государства, в понедельник, 28 июня, выступая в парламенте на торжественном заседании по случаю 25-й годовщины со дня принятия конституции Украины.

Зеленский заявил, что докладчиком по данному проекту закона будет бывший президент Украины Леонид Кравчук.

На сегодняшний день на Украине используется так называемый малый государственный герб. При этом в конституции незалежной прописано, что в стране должен быть утвержден «большой государственный герб», главным элементом которого станет знак княжеской державы Владимира Великого (нынешний малый государственный герб), при этом большой герб должен также обязательно включать герб войска Запорожского.

Ранее на Украине уже проводилось несколько конкурсов на разработку эскиза большого герба, но ни один пока не был вынесен на голосование в Верховную раду.