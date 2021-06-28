Москалькова заявила о появлении понятия "ковидные права"

Татьяна Москалькова заявила о появлении понятия "ковидное право" Фото: Александр ГЛУЗ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что во время пандемии коронавируса появилось понятие "ковидное право".

- Сегодня можно уже сказать с уверенностью, что сформировалось такое понятие, по крайней мере мне так кажется, как ”ковидные права”. И очень важно сегодня разделить соразмерность между необходимостью ограничений и правами человека, — сказала она.

По мнению Москальковой, в данном случае коллективное право имеет преимущество над индивидуальным, поскольку все заинтересованы в спасении жизней людей. Поэтому те коронавирусные меры, которые принимаются сегодня, имеют право на существование, считает омбудсмен.

Напомним, в России за минувшие сутки зарегистрировали 21 650 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее число заболевших COVID-19 в Москве, где ежесуточный прирост составил 7 246. Второе место по количеству инфицированных остается у Московской области с показателем 2 722. Тройку замыкает Санкт-Петербург, где заразилось 1 335 человек.