Аналитик назвал три причины, по которым россияне забирают валютные вклады Фото: Анастасия Осипова

Аналитик назвал причины, по которым россияне продолжают забирать из банков валютные вклады.

В 2021 году депозиты по вкладам сократились до 58,5 млрд долларов. – это минимум с 2010 года. Для сравнения, на максимуме валютные сбережения были зимой 2014-го. Тогда в банках лежало почти 86 млрд долларов.

Решение забрать вклады обусловлено, по мнению, аналитика ФГ "ФИНАМ" Андрея Маслова, тремя причинами.

- Некоторые россияне верят в укрепление рубля. Они решили обналичить вклады и вложить их в рублевые активы, - рассуждает эксперт в беседе с Life.ru.

Второй фактор - это снижение доходов населения. Экономика страны еще не полностью восстановилась от последствий коронакризиса.

- Многие забирают сбережения, в том числе и валютные, для поддержания текущих расходов и потребления товаров и услуг, -говорит эксперт.

Третья причина – это сезон отпусков. Деньги в валюте нужны тем, кто решил отправиться за границу.