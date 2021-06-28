Меркель: странам ЕС стоит обсуждать проблемы с Россией не между собой, а напрямую с Путиным

Ангела Меркель Фото: REUTERS

Страны Европейского союза должны обсуждать проблемы, которые имеются в отношениях с Москвой, не между собой, а непосредственно с Россией и российским президентом Владимиром Путиным. Такое мнение высказала канцлер Германии Ангела Меркель в ходе франко-германской парламентской ассамблее, которая включает в себя по 50 депутатов Национального собрания и Бундестага.

Меркель напомнила инициативу о саммите ЕС-РФ, отметив, что на таком саммите необходимо обсудить все вопросы, которые волнуют страны Евросоюза и по которым Брюссель хотел бы сотрудничать с Москвой.

«Я думаю, что лучше не только постоянно обсуждать это между собой, но провести дискуссии по этим вопросам с российским президентом и сказать, что на такой основе невозможно успешное сотрудничество», - заявила глава немецкого правительства.

Немецкий канцлер назвала отношения между ЕС и Россией «действительно плохими», однако вспомнила, что даже во времена холодной войны велись переговоры. «Мы обозначили темы, которые хотим обсудить с Россией, и поручили проработать, в каком формате и при каких условиях могут состояться переговоры с Россией», - отметила она.

Напомним, Меркель выдвинула инициативу провести саммит РФ-ЕС, что было поддержано президентом Франции Эммануэлем Макроном, однако лидерам стран Евросоюза не удалось прийти к единому мнению по поводу предложения пригласить Путина на общую встречу глав государств и правительств стран содружества.