Кремль: при проведении "Алых парусов" учли рекомендации Роспотребнадзора Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организаторы праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге при его проведении реализовывали все рекомендации санитарных властей. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Каждое крупное мероприятие проводится с учетом рекомендаций санитарных властей, главного санитарного врача конкретного города и конкретного региона. Насколько нам известно, такие же рекомендации были сформулированы в Санкт-Петербурге и они реализовались на месте», - заявил представитель Кремля.

Как отметил Песков, на сегодняшний день нет «никаких прямых запретов» на подобные крупные мероприятия. Он уточнил, что соответствующие решения принимаются руководством города, а также руководством региона на основе требований санитарных властей.

Напомним, традиционный праздник выпускников с концертом и выходом в акваторию Невы брига под алыми парусами в текущем году решено было провести в пятницу 25 июня в очном формате, однако с введением строгих ограничений. Принять участие смогли только выпускники из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.