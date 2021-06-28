Британские ученые назвали симптомы нового лямбда-штамма коронавируса

Ученые Великобритании назвали симптомы нового лямбда-штамма коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

В Великобритании выявили случаи заражения лямбда-штаммом коронавирусной инфекции, распространенном в Южной Америке. Об этом пишет газета Express, ссылаясь на Агентство общественного здравоохранения Англии.

Предполагается, что лямбда-штамм имеет высокую степень заразности из-за нескольких мутаций в спайковом белке. У ученых пока нет доказательств тому, что лямбда-штамм провоцирует более тяжелое течение болезни или ослабевает действие вакцин.

Однако специалисты советуют обращать внимание на высокую температуру, постоянный кашель, а также потерю или изменение обоняния или вкуса.

Напомним, Роспотребнадзор проверяет сообщения, ранее появившиеся в СМИ, о первом случае заражения индийским штаммом коронавируса "дельта плюс" в России. До это замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко рассказала, что в России появился новый штамм коронавируса "дельта плюс".