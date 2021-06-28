Песков назвал ложью заявления об участии военных советников России в убийствах в ЦАР

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В убийствах мирных жителей и грабежах в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) не участвовали российские военные советники. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, назвав подобные сообщения очередной ложью западных средств массовой информации.

«Российские военные советники не могли участвовать и не участвовали ни в убийствах, ни в грабежах. Это очередная ложь», - заявил представитель Кремля, комментируя соответствующую публикацию.

Ранее газета The New York Times сообщила, что эксперты Организации Объединенной Нации (ООН) подготовили отчет, в котором утверждается, что российские военные советники якобы участвовали в преступлениях, совершенных в ЦАР.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева ранее сообщила, что подобные обвинения в адрес российских военных бездоказательны и носят характер политического заказа. Она отметила, что российские инструкторы в ЦАР не участвуют в военных действиях, а занимаются обучением военнослужащих.