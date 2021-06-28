Аналитики спрогнозировали рост курса доллара к концу июля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская валюта продолжительное время укрепляется и держит позиции к доллару на отметке в 72–73 рубля. Позитив основан на растущей нефти и положительной риторики переговоров Джо Байдена и Владимира Путина, которые прошли 16 июня.

- Сейчас темпы роста рубля по отношению к евро и доллару замедлились. Мы не ожидаем, что в июле доллар опустится ниже 70 рублей. Скорее всего американская валюта будет колебаться в границах 71-73 рублей, - говорит в беседе с Life.ru аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.

На движение курса валют традиционно оказывают влияние события, связанные с сырьевыми рынками и геополитической ситуацией. Скорее всего, новая сделка ОПЕК+ приведет к увеличению объемов добычи.

Если же на Россию будет минимизировано геополитическое давление, то к концу года доллар может снизиться до 70 рублей, полагают эксперты. Но до этого события еще долго, пока же больше шансов на укрепление доллара. Ближе к августу американская валюта начнет дорожать.

- Базовый сценарий предполагает снижение курса рубля к концу июля в диапазоне 74–75 к американскому доллару и 88–89 — к евро, - полагает старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

На российскую валюту будут влиять темпы вакцинации, восстановление экономики страны от последствий кризиса, вызванного коронавирусом и ситуация вокруг "Северного потока -2".

Что касается покупки доллара по выгодному курсу, то аналитики советуют не торопиться и присмотреться к российским активам, сообщает ФАН.