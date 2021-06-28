Участок Филевской линии московского метро остановили из-за ливня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московский департамент транспорта сообщил о частичной приостановке движения на «синей» ветке метро столицы из-за обильных осадков.

Уточняется, что движение поездов на Филевской линии временно прекращено между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская». Отмечается, что соответствующие меры приняты для «обеспечения безопасности во время обильных осадков».

Как писал сайт kp.ru, также было остановлено движение на участке Калужско-Рижской, где были закрыты станции «Теплый стан», «Ясенево» и «Новоясеневская».

Напомним, днем в понедельник, 28 июня, в Москве ожидается до 70 процентов месячной нормы осадков. «Комсомольская правда» следит на сайте за тем, что происходит с погодой в столице. Около полудня в городе начался ливень, налетел ветер. KP.Ru ведет прямую трансляцию событий.