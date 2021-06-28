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Недвижимость28 июня 2021 15:02

Президент академии ипотеки дала совет, как выгодно купить квартиру

Она посоветовала россиянам обратить внимание на вторичное жилье
Елена АКИМОВА
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Президент академии ипотеки дала совет, как выгодно купить квартиру

Президент академии ипотеки дала совет, как выгодно купить квартиру

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко посоветовала россиянам, как выгодно купить квартиру. Она посоветовала россиянам присмотреться ко вторичному жилью, это позволит сэкономить деньги.

Из-за нестабильной ситуации на рынке труда безопаснее вкладываться во «вторичку». Не ясно, как будет восстанавливаться бизнес и развиваться ситуация в дальнейшем, но опыт прошлого локдауна показал, что многие покупатели жилья в новостройках даже не смогли обратиться в суд с жалобой на задержку строительства. Застройщики изменяют сроки сдачи объектов, тем самым оттягивая момент заселения и вгоняя людей в долги. Многим приходится жиль на съемном жилье, и платить ипотеку за строящуюся квартиру.

- Зачем покупать квартиру, в которой ты не можешь жить по программе льготной ипотеки со ставкой 6,5%, если можно купить недвижимость на вторичном рынке по ставке 7,5% и сразу пользоваться ей? — отметила Радченко в беседе с NEWS.ru.

Специалист посоветовала присмотреться к рынку, ведь «вторичка» - это не обязательно «убитая хрущевка».

- Лучше не обременять себя лишними обязательствами и просчитывать финансовые риски. Если есть возможность не торопиться с покупкой, то можно подождать два-три года. К тому моменту цены могут отыграть рекордный рост последних лет, - заключила риэлтор.

В своб очередь риелтор, инвестор в недвижимость Артем Сошников посоветовал, какие квартиры лучше не приобретать. Это жилье на первый и вторых этажах. Нижний этаж доступен для воров, а жилье над коммерческой недвижимостью грозит неприятным соседством с арендаторами.

Торцевые квартиры могут быть холодными, а жилье на последнем этаже - страдать от протечки крыши.

Перед покупкой квартиры стоит побольше узнать об истории дома. Если он был долгостроем, то лучше отказаться.

_ В нашей стране никто не консервирует должным образом брошенные стройки. По крайней мере, раньше. А это может привести в дальнейшем к образованию плесени, трещин на стенах, экономии на стройматериалах при достройке дома и прочее, - комментирует ФАН риелтор, инвестор в недвижимости Артем Сошников.