Один из крупнейших хостинг-провайдеров России REG.ru не работает из-за аварии

Доменный и хостинг-провайдер REG.ru не работает из-за аварии Фото: REUTERS

В понедельник, 28 июня, российский доменный и хостинг-провайдер REG.ru сообщил, что не работает из-за аварии, которая произошла на территории ФГУ РНЦ Курчатовский институт на основном и резервном энерговводах.

«На площадке на территории ФГУ РНЦ Курчатовский институт произошла авария на основном и резервном энерговводах, задействована система резервного питания. В ближайшее время мы вернёмся с более подробной информацией», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице провайдера в Twitter.

Доменный и хостинг-провайдер REG.ru не работает из-за аварии Фото: Twitter.com

Напомним, в минувший четверг, 24 июня, произошел сбой в работе Telegram. Пользователи мессенджера жаловались на неполадки в системе. Незадолго до этого, 22 июня, пользователи Google в разных странах мира сообщили о сбое в работе поисковой системы. Большинство пользователей пожаловались на проблемы с входом в аккаунт. Также были зафиксированы сложности с поиском.