Германия пока отказалась признавать вакцинированными привитых «Спутником V» Фото: REUTERS

Германия пока что не будет считать вакцинированными от коронавирусной инфекции тех, кто привился российским препаратом «Спутник V», так как данная вакцина еще не разрешена для использования на территории Европейского союза. Об этом в понедельник, 28 июня, заявил в ходе брифинга официальный представитель министерства здравоохранения ФРГ.

- В настоящее время ситуация такова, что только допущенные здесь, в Евросоюзе, вакцины от коронавирусной инфекции действительно имеют такой допуск и признаются, - отметил он.

Напомним, к сегодняшнему дню российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, зарегистрирована в странах с общим населением свыше трех миллиардов человек. По результатам испытаний, эффективность этого препарата составила 97,6 процента. В марте Европейское агентство лекарственных средств заявило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины в Евросоюзе.

Как сообщал сайт Kp.ru, сегодня глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что первый дозы однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» уже поступили в гражданский оборот в РФ. До конца текущего месяца поступит еще около 2,5 миллиона доз.