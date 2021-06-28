В Москве 28 июня 2021 выпало до 70% месячной нормы осадков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Городские службы начали устранять последствия сильного ливня, который сегодня обрушился на столичный регион. В некоторых районах Москвы уже выпало до 70 процентов от месячной нормы осадков, говорится в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства в понедельник, 28 июня.

- На всей территории Москвы сегодня выпали сверхинтенсивные осадки – в некоторых районах до 70 процентов от месячной нормы. Городские службы устраняют последствия непогоды, - говорится в сообщении.

Власти отметили, что наибольшее количество осадков выпало на юго-западе города (53 мм), в центральном округе (43 мм), а также на севере и северо-западе (Волоколамское шоссе - 43 мм, Дмитровское шоссе - 41 мм). Представители комплекса городского хозяйства добавили, что в настоящее время в местах временных скоплений воды работают бригады ГУП «Мосводосток».

Как писал сайт kp.ru, глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что «суперливень» на территории Москвы закончится к вечеру 28 июня. Эксперт объяснил, что сильные дожди в столице вызваны перепадом температур, который возник на стыке очень жаркой и холодной воздушной массы.

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