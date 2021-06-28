Минэнерго: 15 тысяч жителей Подмосковья остались без энергоснабжения после ливней Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 28 июня, по причине грозы, сильного ветра и проливного дождя в подмосковной Балашихе без электроэнергии остались примерно 15 тысяч человек. Мощность отключенных потребителей составляет 9,8 МВт. Об этом сообщило Минэнерго, которое взяло на особый контроль восстановление электроснабжения в регионе.

«Минэнерго России взяло на особый контроль восстановление электроснабжения потребителей в Московской области, где 28 июня в 12.52 отключились линии электропередачи на подстанцию Балашиха», - заявили в ведомстве.

Кроме того, отключения электроснабжения из-за непогоды были зафиксированы в 11 округах: Сергиево-Посадский, Воскресенск, Лыткарино, Истра, Богородский, Раменский, Коломна, Зарайск, Балашиха, Домодедово, Щелково. В ведомстве уточнили, что на данную минуту практически везде электроснабжение возобновлено, в остальных проводятся восстановительные работы.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно: по бесплатному номеру 8-800-220-0-220, на сайте светлаястрана.рф, в «Мособлэнерго» по телефону 8 (495) 99-500-99.

Напомним, в понедельник, 28 июня, в Москве выпало 70 процентов месячной нормы осадков. Около полудня в столице начался ливень, налетел ветер. KP.Ru ведет прямую трансляцию событий.