Видео падения дерева на детскую площадку в Королеве из-за урагана появилось в сети. Фото: кадр из видео

В Королеве из-за сильного урагана и ливня дерево оказались повреждены автомобили и упало несколько деревьев. Так на улице Маяковского упавшая сосна разрушила детскую площадку. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщили сайту kp.ru в ГУ МЧС по Московской области.

- Сосна упала на детскую площадку на улице Маяковского. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Из-за ливня зафиксировано падение 17 деревьев в семи муниципальных округах, пять машин повреждены, с аптеки в Королеве упала вывеска, - говорится в сообщении.

Другое упавшее дерево на улице Трофимова значительно повредило припаркованный автомобиль, на улице Пушкинской дерево задело такси. Из-за упавших во время урагана деревьев перекрыта проезжая часть на улицах Горького, Нестеренко и на Болшевском шоссе. Дорожный службы на территории Королева переведены на усиленный режим работы до момента устранения последствий непогоды.

Как ранее писал сайт kp.ru, сегодня днем мощный ураган также сорвал крышу многоэтажного здания на улице Правды в Москве.