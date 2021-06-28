Рестораторы Москвы готовы компенсировать затраты на ПЦР-тесты для посетителей. Фото: Александр ЩЕРБАК/ТАСС

Некоторые московские рестораны выразили готовность компенсировать своим посетителям затраты на ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщил в ходе пресс-конференции в Москве глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

- Общался с некоторыми рестораторами, они даже предложили, что они своим гостям, у кого нет возможности пройти вакцинацию или которые болели без симптомов, компенсировать стоимость ПЦР-тестов, - сообщил он.

Алексей Немерюк добавил, что новая система прохода в заведения общественного питания на территории российской столицы по QR-кодам комфортна и для посетителей, и для сотрудников таких заведений.

Напомним, с сегодняшнего дня в Москве посетить заведения общественного питания или массовые мероприятия можно только при наличии QR-кода, который подтверждает защищенность от коронавирусной инфекции.

Как писал сайт kp.ru, сегодня в столичном оперштабе сообщили, что примерно 2,5 миллионов жителей Москвы уже успели получить QR-коды для посещения ресторанов.