Сенатор Клишас: За покупку поддельного сертификата о вакцинации могут посадить на год Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За покупку поддельного сертификата о пройденной вакцинации от коронавирусной инфекции можно получить до одного года лишения свободы. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщил глава комитета российского Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Сенатор подчеркнул при этом, что те, кто покупают заведомо поддельный сертификат о прививке, сразу подлежат привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, успели они воспользоваться таким фальшивым документом или нет.

- В соответствии с законом, покупка, хранение, перевозка для использования или сбыта или непосредственно заведомо поддельного сертификата в качестве официального документа, которые предоставляет права или освобождает от обязанностей, карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы, - сообщил Андрей Клишас в интервью РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, накануне московская полиция во время проверочной закупки выявила факты продажи фиктивных медицинских документов, в том числе предоставляющих освобождение от вакцинации против коронавируса. В Москве уже возбуждено 24 уголовных дела за продажу поддельных сертификатов вакцинации.

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