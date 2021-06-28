Коронавирус выявлен у четверых пассажиров рейса Москва-Афины с сертификатами о вакцинации

У четверых пассажиров рейса Москва - Афины с сертификатами о вакцинации выявили коронавирус Фото: Иван ВИСЛОВ

У четырех россиян, прилетевших в Афины из Москвы, обнаружили коронавирусную инфекцию.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в туристической отрасли, все пассажиры лайнера прошли экспресс-тест на наличие коронавирусной инфекции.

«В субботу, 26 июня, была проведена поголовная проверка всех пассажиров самолета "Эгейских авиалиний" (Aegean). Все они прошли экспресс-тест. У четырех туристов тест был положительный, всех их поместили на карантин в Афинах», - заявил собеседник агентства, уточнив, что сертификаты о вакцинации были настоящими.

Собеседник отметил, что ранее на границе выявлялись единичные случаи коронавируса у вакцинированных людей, однако сейчас сразу у четырех человек. Кроме того, по его словам, аналогичные случаи происходили с россиянами на Кипре.

Напомним, Греция 14 мая 2021 открыла границы для туристов без прохождения карантина, однако накануне обязала россиян с 30 июня 2021 предъявлять на границе отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. Новые правила распространяется на граждан России от двенадцати лет.