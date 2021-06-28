Юристы рассказали, какая ответственность грозит за подделку сертификатов о вакцинации

Юрист рассказал, какая ответственность грозит за поддельный сертификат о вакцинации Фото: Shutterstock

Глава AVG Legal Алексей Гавришев рассказал, какая ответственность грозит за подделку сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19.

Тем, кто занимается подделкой документов, грозит до 10 лет лишения свободы. С точки зрения закона деятельность торговцев поддельными сертификатами расценивается, как мошенничество и подделка документов. Наказание по этим статьям очень серьезное.

- По статье 159 УК РФ «Мошенничество» наказание может достигать 10 лет лишения свободы. По статье 327 УК РФ «Подделка и изготовление документов» предполагает наказание до трех лет лишения свободы, - комментирует «Известиям» юрист.

Запрос «сертификат вакцинации от коронавируса купить» входит в число самых популярных запросов в Сети. За последний месяц подобный запрос отправляли более 24 тысяч раз. А сертификатом о вакцинации от коронавируса в сочетании со словом «Госуслуги» за этот же период интересовались более 51,5 тыс. раз. Введение QR-кодов и пропусков для граждан породило крупный нелегальныи рынок подделки и сбыта такого рода пропусков.

Но наказание ждет не только тех, кто продает поддельные документы, но и тех, кто их использует.

- Тем, кто заказал подделку и использует ее, могут оштрафовать на сумму до 80 тыс. рублей или в размере его дохода за шесть месяцев, а также арестовать на срок до шести месяцев или назначить обязательные — до 480 часов — или исправительные работы сроком до двух лет, - комментирует ФАН адвокат Игорь Бушманов