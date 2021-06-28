Посол США намерен встретиться с замглавой МИД РФ 1 июля 2021

Джон Салливан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан заявил, что планирует встретиться в четверг, 1 июля, с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

«Я встречаюсь с заместителем министра иностранных дел Рябковым в четверг. Наши правительства ведет дискуссии по поводу даты проведения раунда переговоров по стратегической стабильности», - заявил дипломат.

Напомним, американский посол накануне вернулся в Москву. Салливан заявил, что рад вернуться в Россию и продолжить работу «для продвижения внешнеполитических интересов США в России». Дипломат выразил надежду на сотрудничество с коллегами из российского правительства. Кроме того, он констатировал наличие существенных разногласий между Москвой и Вашингтоном, признав важность «открытого и откровенного диалога». По его словам, сотрудничество США и России должно отвечать взаимным интересам двух стран.