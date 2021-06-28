Захарова: США сами уничтожают свою консульскую службу в России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Американский посол в России Джон Салливан сообщил, что после 1 августа 2021 года посольство не сможет предоставлять консульские услуги в полном объёме из-за требования российской стороны не нанимать персонал из третьих стран. Комментируя это, официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале в понедельник, 28 июня, отметила, что США сами уничтожают свою консульскую службу в России.

- Во-первых, не первый раз посольство Штатов уничтожает свою консульскую службу: и штат сокращало, объявляло о закрытии генконсульств. Во-вторых, делают это американцы только из своих собственных представлений о визовой политике. Штат сотрудников в американских консульских учреждениях формируется исключительно американской, а не российской стороной, - подчеркнула дипломат.

Мария Захарова отметила, что власти США уже не скрывают, что для реализации политики «сдерживания» государства американская сторона применяет различные тактики, включая нанесения удара по гуманитарному измерению, то есть по людям.