Семьям погибших в казанской гимназии №175 перечислят по миллиону рублей

Семьи погибших и пострадавших в трагедии, произошедшей в мае в гимназии №175 города Казани, выплатят материальную помощь. Фото: Евгения БУБЛИК

Сбербанк начал выплату материальной помощи семьям погибших и пострадавших в трагедии, произошедшей в мае в гимназии №175 города Казани. Сбор пожертвований для них объявила Общероссийская общественная организация «Красный Крест». Единовременные выплаты получат девять семей погибших и 62 пострадавших.

Семьям погибших будет выплачено по одному миллиону рублей. Пострадавшим, получившим тяжелые ранения, перечислят по 500 тысяч рублей, участникам трагических событий, получившим травмы средней тяжести, - по 300 тысяч рублей.

Кроме того, дополнительную материальную поддержку получат родители, чьих детей направили на лечение в Москву. Им компенсируют вынужденные расходы, которые они понесли во время лечения в столице - питание, проживание и проезд.

Семьям погибших и пострадавших оказывают и другую помощь. Сейчас дети из казанской гимназии №175 проводят каникулы на море: 231 ученик отправился на оздоровительный отдых в Краснодарский край. Специалисты продолжают разрабатывать программы психологической и социальной реабилитации для детей и педагогов на долгосрочную перспективу. Кроме того, в здании гимназии будут обустроены комнаты психосоциальной разгрузки.

Счет для пожертвований был открыт 12 мая Российским Красным Крестом и Сбербанком. На него могли перечислить деньги все желающие помочь семьям учеников и педагогов казанской гимназии. Сбербанк оперативно организовал быстрый и удобный сбор средств, в том числе платежи через СберБанк Онлайн. В результате совместными усилиями удалось собрать более 86 миллионов 324 тысячи рублей. Отчёт о том, как расходуются эти средства, будет ежемесячно публиковаться на сайте Российского Красного Креста.

Напомним, утром 11 мая 2021 года в казанской гимназии №175 на улице Джаудата Файзи в результате взрыва и стрельбы погибли девять человек, еще 32 пострадали. Полиция задержала стрелявшего - 19-летнего Ильназа Галявиева.