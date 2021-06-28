Минобрнауки РФ рекомендовало подведомственным организациям привить сотрудников до 25 августа 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

Минобрнауки России посоветовало подведомственным организациям провести вакцинацию сотрудников от коронавирусной инфекции до 25 августа 2021 года. Об этом в понедельник, 28 июня, говорится в документе, подписанным заместителем главы ведомства Петром Кучеренко.

В документе утверждается, что работник подведомственных министерству образования организаций без прививки от коронавирусной инфекции, без медицинского отвода и не болевших ковидом за последние полгода могут временно отстранить от работы.

- Руководителям организаций сферы образования предусмотреть возможность временного приостановления посещения сотрудниками, не имеющими прививки или противопоказаний к вакцинации, а также не болевших коронавирусом за последние шесть месяцев, зданий на территории организации, - говорится в документе, которые цитирует агентство ТАСС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в России обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции де-юре и де-факто нет. Пресс-секретарь российского президента добавил, что решение о введении в регионах страны обязательной вакцинации должны принимать главы этих регионов.