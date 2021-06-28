На Вологодчине выросло число госпитализированных с COVID-19

В последний раз такую картину наблюдали в конце декабря 2020 года. За июнь число госпитализированных выросло почти в четыре раза. Столь неутешительную статистику 28 июня озвучил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве региона.

«К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 137 человек. С июня число таких пациентов увеличилось в 2,5 раза. Инфекция стремительно распространяется по региону, к сожалению, растет и смертность от COVID-19. Мы готовы развернуть дополнительные койки в моногоспиталях, если понадобится», – сказал Олег Кувшинников.

По словам Олега Кувшинникова, остановить коронавирус сможет только вакцинация.

«В регионе есть вакцина, чтобы привить всех желающих. Мы договорились, что в каждом лечебном учреждении будет двухсуточный ее запас», – добавил Олег Кувшинников.

Кроме того, прививочные бригады готовы выезжать на предприятия и вакцинировать сотрудников там.

Прививки уже сделали 145 тысяч вологжан, это составляет 26% от плановых показателей.