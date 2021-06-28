Слуцкий: Чехия не дождется никаких компенсаций от России Фото: Евгения ГУСЕВА

Абсурдность требований Чехии по выплате Россией 25,5 миллиона евро компенсации за ущерб от взрывов на военных складах во Врбетице сопоставима лишь с абсурдностью самих обвинений в адрес российской стороне о якобы причастности к этому инциденту. Об этом в понедельник, 28 июня, заявил глава комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Российский депутат подчеркнул, что чешская сторона не дождется никаких компенсаций от России.

- Очевидно, Прага не собирается спускать на тормозах весь этот «водевиль» с мифическим участием Петрова и Боширова в событиях во Врбетице, несмотря на все заявления о несогласии с включением Чехии в перечень недружественных государств. Что тут сказать: ухо от селедки быстрее дождутся чешские политики, чем каких-либо компенсаций от РФ. Все претензии им стоит направить организаторам и режиссерам этой шитой белыми нитками провокации, - написал Леонид Слуцкий.

Председатель думского комитета добавил, что упорство чешской стороны в намеренном ухудшении отношений с Россией продолжает подрывать перспективы возможного урегулирования данных отношений.

Напомним, сегодня газета Mlada fronta Dnes написала, что Чехия потребовала от РФ компенсации ущерба в связи со взрывами на складах в деревне Врбетица в 2014 году. В Праге ущерб от этих взрывов оценили в 25,5 миллиона евро. Власти России неоднократно опровергали причастность российской стороны к данному инциденту, называя все обвинения необоснованными.