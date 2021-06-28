Меркель: возможный диалог ЕС с Россией не означает, что это будут дружеские переговоры Фото: REUTERS

Возможный диалог Евросоюза с Россией не означает, что это будут дружеские переговоры, однако на них необходимо открыто заявить о проблемах в отношениях между европейскими странами и Москвой. Об этом в понедельник, 28 июня, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

- Когда я заявляю, что хотела бы, чтобы ЕС говорил с Путиным так же, как с ним говорит Байден, то речь идет не о дружеских переговорах, не о признаке того, что у нас хорошие отношения. Однако это осознание того, что мы как Европа будем сильнее, если мы будем придерживаться единой позиции и говорить о своих проблемах. Надо сказать Москве: чтобы хорошо сотрудничать, эти проблемы нужно преодолеть, - сказала политик во время онлайн-общения со студентами.

Как писал сайт kp.ru, на саммите 24-25 июня лидеры стран Евросоюза не смогли согласовать предложение Меркель и Макрона о проведении встречи на высшем уровне между Россией и ЕС. Вместо этого они поручили внешнеполитической службе союза изучить возможности для диалога с Россией по отдельным темам, которые представляют интерес для Европы.