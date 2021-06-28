В Останкинскую башню за полтора часа грозы ударили 22 молнии Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня во время сильнейшего ливня и урагана в российской столице за полтора часа грозы в Останкинскую башню ударили 22 молнии. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщили представители Российской телевизионной и радиовещательной сети.

- Сегодня только за 1,5 часа грозы в Останкинскую башню попало 22 молнии, - говорится в сообщении пресс-службы российской компании, которое цитирует издание РИА Новости.

Отмечается, что при этом гроза в Москве никак не повлияла на трансляцию телерадиоканалов с Останкинской башни: она работала весь период в штатном режиме, а все записи работы системы грозового предупреждения зафиксированы в оперативных журналах. В РТРС отметили, что во время грозового предупреждения сотрудники башни вывели всех посетителей с наружных балконов на закрытые смотровые площадки и в фойе.

Как писал сайт Kp.ru, сегодняшняя непогода в столичном регионе принесла много разрушений. Так на улице Правды в Москве мощный ураган сорвал деревянную крышу многоэтажного здания, кровля обрушилась на припаркованные автомобили.