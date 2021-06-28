Предварительная судебная экспертиза подтвердила версию о самоубийстве Джона Макафи Фото: соцсети

Предварительная судебно-медицинская экспертиза подтвердила версию о самоубийстве известного американского и британского программиста и предприниматели Джона Макафи. Об этом в понедельник, 28 июня, пишет газета El Pais.

Напомним, в прошлом году бизнесмена задержали в Испании по запросу Соединенных Штатов, а 23 июня текущего года Макафи был найден мертвым в своей камере в тюрьме после того, как стало известно о том, что суд одобрил его выдачу американской стороне.

Газета отмечает, что семья программиста намерена просить провести повторное независимое вскрытие его тела, чтобы определить точную причину смерти.

Как сообщал сайт kp.ru, в октябре 2020 года Макафи в своем Twitter писал, что он полностью доволен своей жизнью и добровольно уходить из нее не собирается. Кроме того, в социальных сетях он предупреждал о своем возможном убийстве и соответствующих намеках от неких официальных лиц из США.