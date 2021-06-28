Врач разъяснил, как формируется коллективный иммунитет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врач разъяснил, как формируется коллективный иммунитет. Для того, чтобы была достигнута общая защита от заболевания, нужно чтобы иммунитет к заболеванию был у 60-70% населения страны. Заиметь его можно двумя способами: переболев коронавирусной инфекцией или пройдя процедуру вакцинации.

Руководитель направления обучения врачей телемедицины «СберЗдоровья» Дмитрий Василенко отметил, что коллективный иммунитет к любому заболеванию появляется именно таким способом. Когда большинство населения имеют естественную защиту, болезнь не имеет возможности распространяться или делает это в легкой форме.

- В случае с коронавируснои инфекцией необходимо порядка 60–70% иммунизированных, причем желательно достичь этого уровня как можно скорее, - говорит врач «Известиям».

Эксперт склоняется к формированию иммунитета посредством вакцинации, в силу того что это снижает риск передачи инфекции от больного человека к здоровому.

- Грубо говоря, количество вируса тем больше, чем больше людеи им болеет. И тем выше шансы заболеть повторно у тех, кто уже перенес коронавирус или впервые у вакцинированных соответственно, - заключил врач.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров в разговоре с RT рассказал, как ситуация с QR-кодами в Москве влияет на посещаемость столичных ресторанов и кафе.