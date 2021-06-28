Зеленский ввел «налог на Google» Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о введении в стране налога на добавленную стоимость для зарубежных компаний, которые предоставляют электронные услуги на Украине, таких как Google, Facebook и Viber. Об этом в понедельник, 28 июня, говорится на официальном сайте офиса украинского лидера.

Данный документ дополняет Налоговый кодекс Украины нормами о «совершенствовании налога на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам». Услуги, которые организации- нерезиденты поставляют украинцам на территории страны, теперь будут облагаться НДС в 20 процентов.

По данным автора инициативы – главы комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, бюджет Украины недополучает ежегодно только от рекламных услуг около 106,5 миллиона долларов, поскольку в отношении нерезидентов ранее не применялось налогообложение. В качестве обоснования к проекту закона говорилось, что установление особых правил налогообложения для расчета НДС электронных услуг для иностранных компаний давно стало «обычной практикой в Евросоюзе, Австралии, Белоруссии, Казахстане, России и других странах».