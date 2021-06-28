Ребенок погиб после падения из окна на востоке Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Маленькая девочка погибла после падения из окна квартиры на восьмом этаже жилого дома по улице Старый Гай на востоке российской столицы. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщается на официальном сайте ГСУ СК России по Москве.

- Сегодня около дома на улице Старый Гай обнаружена малолетняя девочка с повреждениями, характерными при падении с большой высоты. Несмотря на оказанную помощь, ребенок погиб. Установлено, что девочка выпала из окна восьмого этажа, - говорится в сообщении.

По факту смерти ребенка следователи уже возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 российского Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности). Сейчас правоохранители выясняют детали трагедии, допрашивают родственников, соседей и возможных очевидцев происшествия.

Представители Следственного комитета в очередной раз предупредили жителей страны: открывая окна в квартире и проветривая помещение необходимо убедиться, что дети при этом находятся под присмотром.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне в Новой Москве 14-летняя девочка, спасаясь от жары, легла спать на подоконнике и выпала с восьмого этажа. Девочка выжила, однако ее в тяжелом состоянии доставили в реанимацию одной из столичных больниц