Число заболевших «черной плесенью» в Индии увеличилось до 40 тысяч Фото: REUTERS

Число заразившихся «черной плесенью» на территории Индии увеличилось до 40 тысяч человек. Местные врачи зарегистрировали более трех тысяч летальных исходов из-за данного заболевания.

Как писал сайт kp.ru, в начале мая текущего года на территории Индии, где сложилась крайне тяжелая ситуация с пандемией коронавирусной инфекции, выявили мукормикоз или «черную плесень»: болезнь, поражающую носоглотку, легкие и глаза. В основном заболевают ей те, кто недавно перенес коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что любой инфекционный агент, в том числе и «черная плесень», опасны и все зависит о того, в каком состоянии находится иммунитет человека.