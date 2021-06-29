Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 29 июня 2021 года

Мы собрали свежие новости о состоянии здоровья певицы МакSим на 29 июня 2021 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Фанаты Марины Абросимовой (известной также под сценическим псевдонимом МакSим) продолжают испытывать тревогу по поводу своей любимицы: долгожданных новостей об улучшении ее поступает, врачи воздерживаются от прогнозов. Мы собрали свежие новости о состоянии здоровья певицы МакSим на 29 июня 2021 года.

Напомним, исполнительницу госпитализировали более недели назад с диагнозом вирусная пневмония. Подозрения на коронавирусную инфекцию не подтвердились. Однако поражение легких оказалось настолько тяжелым, что певицу подключили ИВЛ и ввели в медикаментозную кому.

Известно, что сейчас артистка находится не в частной клинике в Отрадном, как сообщалось ранее. Ее спасают в реанимации 52-й больницы, врачи намерены бороться за ее жизнь до конца. На фоне все более тревожных новостей о состоянии здоровья МакSим "КП" удалось связаться с ее духовником. Игумен Лука (Степанов), настоятель Пронского мужского монастыря поделился, что ситуация "совсем кризисная", он молится за исцеление артистки и призывает следовать его примеру всех неравнодушных.

Тяжелое состояние МакSим осложняет течение хронических недугов, которые ранее могли не беспокоить певицу. Так, врачи обнаружили у нее поражение печени, сообщает "МК".