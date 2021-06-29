В ВОЗ призвали страны предотвращать новые эпидемии и пандемии Фото: REUTERS

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал все мировое сообщество учесть уроки нынешней пандемии коронавируса.

Глава организации также посоветовал подготовиться странам к новым эпидемиям и пандемиям, чтобы в случае их наступления оперативно среагировать. Об этом Гебрейесус заявил во своего время обращения по телесвязи к участникам саммита здравоохранения малых островных государств.

- Мы все должны выучить уроки, которые нам преподает пандемия <...> нужно сделать все возможное для подготовки к новым эпидемиям и пандемиям, для их предотвращения, выявления и быстрого на них реагирования на основе всеобщего охвата услугами здравоохранения и сильной первичной медицинской помощи, - заявил глава ВОЗ.

Напомним, организация объявила эпидемию covid-19 пандемией 11 марта 2020 года. Такое решение было принято в связи с масштабами распространения инфекции среди населения планеты, которые не могли характеризоваться как эпидемия.