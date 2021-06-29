Скелет кита из фильма Андрея Звягинцева "Левиафан" вернули в Териберку. Фото: Кадр из фильма "Левиафан"

Скелет кита из фильма российского режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан" наконец вернулся в Териберку. Об этом в своем Инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Спустя семь лет в Териберку вернулся тот самый скелет кита из "Левиафана". Благодаря фильму Андрея Звягинцева о красоте Севера узнали сотни тысяч людей. И мы просто не могли дать пропасть такому уникальному экспонату, -рассказал глава региона.

Также он добавил, что этот объект удалось доставить в населенный пункт с помощью друзей из Москвы.

- Шесть реставраторов на протяжении четырёх месяцев занимались его бережным восстановлением и затем привезли домой- на побережье Баренцева моря, - говорится в посте Чибиса.

Напомним, фильм "Левиафан" (2014) рассказывает историю простого человека, автослесаря Николая и его семьи, которая искусно представлена зрителю с отсылками к библейскими мотивами. За эту картину режиссер получил высокую оценку жюри Каннского фестиваля (Приз за лучший сценарий) и "Золотого глобуса" (премия за Лучший фильм на иностранном языке). Также эта работа Звягинцева была номинирована на кинопремию "Оскар".