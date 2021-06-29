В России с 29 июня 2021 года вступил в силу закон о развитии пчеловодства Фото: Олег УКЛАДОВ

В России с 29 июня 2021 года вступил в силу закон о развитии пчеловодства, который устанавливает правила разведения, а также защиты и сохранения пчел в России .

В частности, такая мера направлена на поддержку хозяйств данной отрасли, права ассоциаций пчеловодов и полномочия органов власти. Кроме этого, отдельные нормы в законе посвящены профилактике и лечению болезней пчел с целью предотвращению их отравления пестицидами и агрохимикатами.

Напомним, поводом для разработки данного документа стала массовая гибель пчел, которая несколько лет назад произошла в нескольких десятках регионах России. Эксперты считают ее возможной причиной нарушение сельхозпроизводителями регламента применения пестицидов.