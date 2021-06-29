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В мире29 июня 2021 2:54

Госдеп призвал американцев воздержаться от посещения России

Вашингтон призывает граждан США "не путешествовать на Северный Кавказ, не посещать Чечню, гору Эльбрус и Крым
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Госдеп призвал американцев воздержаться от посещения России

Госдеп призвал американцев воздержаться от посещения России

Фото: REUTERS

Госдепартамент Соединенных Штатов 28 июня оставил в силе опубликованные ранее рекомендации для американских граждан. В них жителей страны призывают воздержаться от путешествий в Россию. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении.

В составляемом ведомством списке стран "Россия остается на четвертом уровне - не путешествовать". Также Вашингтон призывает граждан США "не путешествовать на Северный Кавказ, не посещать Чечню и гору Эльбрус, из-за терроризма, похищения людей и риска гражданских беспорядков", а также в Крым.