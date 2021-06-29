Российские киностудии и IT-компании получат от государства 500 миллионов на продвижение

Российские киностудии и IT-компании получат от государства 500 миллионов рублей на продвижение на международном рынке.

- Завершился первый этап отбора проектов IТ и кинопроизводства, претендующих на государственную поддержку. В этом году на указанную меру было выделено 500 миллионов, средства выделяются напрямую российским компаниям авансирующим способом, - рассказал представителя Российского экспортного центра (РЭЦ), выступающий оператором распределения средств, слова которого приводят "Известия".