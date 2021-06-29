В Китае назвали отказ России от доллара насмешкой над США

Возможное решение России отказаться от доллара будет своеобразным протестом, насмешкой и презрением в адрес США. Об этом заявил научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь в статье для газеты Хуаньцю шибао.

По мнению эксперта , в целом дедолларизация, скорее всего, не окажет какого-либо существенного влияния на РФ. Статус рубля как законного платежного средства остается стабилен, а вот объемы прямой торговли России с Америкой незначительны.