Байден допустил возможность сотрудничества России и США в сфере нераспространения ядерного оружия Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден заявил, что Россия и США имеют возможность сотрудничать в таких сферах, как нераспространение ядерного оружия и борьба с изменением климата. Об этом он заявил во время выступления в режиме видеосвязи на мероприятии Нацкомитета Демократической партии Америки по сбору средств.

- Я ясно дал понять президенту РФ Владимиру Путину, что отношения с Соединенными Штатами должны быть стабильными и предсказуемыми, мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть интересы, - по вопросам нераспространения ядерного оружия и изменения климата, - приводится слова американского лидера в стенограмме пресс-службе Белого дома.