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Политика29 июня 2021 4:49

Байден допустил возможность сотрудничества России и США в сфере нераспространения ядерного оружия

Американский лидер отметил, что отношения между государствами "должны быть стабильными и предсказуемыми"
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Байден допустил возможность сотрудничества России и США в сфере нераспространения ядерного оружия

Байден допустил возможность сотрудничества России и США в сфере нераспространения ядерного оружия

Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден заявил, что Россия и США имеют возможность сотрудничать в таких сферах, как нераспространение ядерного оружия и борьба с изменением климата. Об этом он заявил во время выступления в режиме видеосвязи на мероприятии Нацкомитета Демократической партии Америки по сбору средств.

- Я ясно дал понять президенту РФ Владимиру Путину, что отношения с Соединенными Штатами должны быть стабильными и предсказуемыми, мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть интересы, - по вопросам нераспространения ядерного оружия и изменения климата, - приводится слова американского лидера в стенограмме пресс-службе Белого дома.