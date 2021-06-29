В Роспотребнадзоре заявили, что погода не влияет на передачу COVID-19 Фото: Shutterstock

Dедущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал россиянам, какую роль играют погодные условия на передачу коронавируса.

По его словам, в целом погода на улице не имеют решающего значения при распространении covid-19 воздушно-капельными путем. Об этом сообщил ТАСС.

- Основной путь передачи коронавирусной инфекции - воздушно-капельный, при близком и достаточно продолжительном контакте между людьми. И при реализации такого пути погодные условия не имеют решающего значения, - объяснил эксперт.